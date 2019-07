Cinema in piazza - "SpiderMan, un nuovo universo"

Continua, come ogni mercoledì, la rassegna del Cinema all'aperto in pizza Garibaldi.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 24 luglio e sarà proiettato il cartoon "Spider-Man - Un nuovo universo". Alla regia sempre LTM Lecchese Turismo Manifestazioni, che, in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco, propone queste proiezioni nella centralissima piazza Garibaldi.

Quella proposta mercoledì è una pellicola recentissima, uscita negli ultimissimi giorni di dicembre 2018 e rivelatasi sin da subito vincente. La critica si è espressa in modo molto positivo, parlando dell’originalità della storia e, soprattutto, dell’innovazione grafica e visiva delle animazioni che hanno portato questo film a vincere recentemente addirittura il premio Oscar 2019 come miglior film di animazione. Un giusto riconoscimento per un lungometraggio che esce dai canoni classici del classico Spider-Man: infatti, come protagonista avremo Miles Morales, una delle molte identità dell'Uomo Ragno.

Dunque, una storia da non perdere e da gustare nella accogliente arena all’aperto di piazza Garibaldi, sempre a ingresso libero. Ancora una volta sarà offerto a tutti un servizio di popcorn a offerta libera. Tutte le offerte saranno donate a Telethon per trovare una cura alle oltre 8000 malattie genetiche conosciute.