"Cinema sull'acqua - Movies on the boat" a Lecco

Da sabato 3 fino al 31 agosto le acque del golfo lecchese del Lago di Como ospiteranno il "Cinema sull'acqua - Movies on the boat": tour di due ore a bordo della motonave Cicogna, immersi nei luoghi narrati nei Promessi Sposi, accompagnati dalla visione di grandi classici del cinema internazionale.

Dalle ore 21 a bordo della motonave si potrà godere della visione di pellicole che hanno fatto la storia del cinema in uno scenario suggestivo e di grande atmosfera: il calendario sarà inaugurato domani sera, sabato 3, da "Colazione da Tiffany" di Blake Edwards, commedia romantica del 1961 con Audrey Hepburn, premio Oscar per la migliore colonna sonora firmata da Henry Mancini.

La programmazione proseguirà con "Grease" con John Travolta giovedì 8 agosto, "Midnight in Paris" di Woody Allen venerdì 9 agosto, "Harry, ti presento Sally" con Meg Ryan sabato 10 agosto (e in replica giovedì 29 agosto), "Io e Annie" commedia di Woody Allen con Diane Keaton venerdì 16 agosto (e in replica venerdì 30 agosto),"Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese sabato 17 agosto, "The Help" con Emma Stone giovedì 22 agosto, "Thelma e Louise" film cult di Ridley Scott con Susan Sarandon e Geena Davi venerdì 23 agosto, "Youth - La Giovinezza" di Paolo Sorrentino sabato 24 agosto e "Ghost in the shell" con Scarlett Johansson sabato 31 agosto.

«Il cinema sul lago rappresenta una bella scommessa che proietta Lecco nella dimensione tanto cara ai milanesi di un format nato sui Navigli - commenta Carlo Pedrazzini di Lecco Boats, organizzatore della rassegna. La prima, come tutte le prime, porta con sè tanta emozione. Ci auguriamo tuttavia una positiva risposta di pubblico anche grazie alla fantastica cornice che il bacino di Lecco del lago sa offrire».

È possibile prenotare uno dei 60 posti a bordo ed effettuare il tour con la proiezione del film, visitando il sito www.navigareladda.it.

Francesca Bonacina e Simona Piazza: «Il nostro lago cornice perfetta per questo format»

«Un'iniziativa nuova che si inserisce all'interno della programmazione di eventi estivi in città - commentano gli assessori al turismo e alla cultura del Comune di Lecco Francesca Bonacina e Simona Piazza - portando un format già sperimentato con successo a Milano, che verrà proposto a Lecco per tutto il mese di agosto, con il nostro lago a fare da cornice a proiezioni di film cult internazionali, coniugando le bellezze paesaggistiche con contenuti artistici e culturali».

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0372 21529 o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica prenotazioni@navigareladda.it.