Cineteatro "De André" di Mandello, la programmazione di febbraio

È stata resa nota la programmazione di eventi per febbraio al Cineteatro "F. de André" di Mandello, in aggiunta a quella della rassegna cinematografica del weekend.

Jumanji: the Next Level

La gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Sabato 25 Gennaio – ore 21

Domenica 26 Gennaio – ore 21

Lunedì 27 Gennaio – ore 21

Hammamet

L'epilogo della vicenda umana e politica di Bettino Craxi.

Venerdì 31 Gennaio – ore 21

Domenica 2 Febbraio – ore 21

Lunedì 3 Febbraio – ore 21

"1917"

Il film è ambientato nel 1917, durante la prima Guerra Mondiale.

Venerdì 7 Febbraio – ore 21

Sabato 8 Febbraio – ore 21

Domenica 9 Febbraio – ore 21

Non si può morire Ballando

Una bella favola sui sentimenti che viaggia su binari paralleli, da una parte il limite della vita, della scienza e della medicina e dall'altra la forza dell'amore e degli affetti.

Domenica 16 Febbraio – ore 21

Tolo Tolo

Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti.

Sabato 22 Febbraio – ore 21

Domenica 23 Febbraio – ore 21

Lunedì 24 Febbraio – ore 21

Programmazione Cinema per Bimbi

Domenica 26 Gennaio - ore 15 e 17 - La Famiglia Addams

Domenica 16 Febbraio - ore 15 e 17 - Ploi

Teatri e Concerti

Sabato 1 Febbraio ore 21 - Teatro: Mi Amavi Ancora

Venerdì 14 Febbraio ore 21 - Concerto: Tribute Band Rolling Stones

Sabato 15 Febbraio ore 21 - Teatro: Instant Theatre

Sabato 29 Febbraio ore 21 - Concerto: Tribute Band Claudio Baglioni