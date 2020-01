Giornata della Cioccolata Calda alla pista di pattinaggio

Continua con un appuntamento "goloso" il calendario di eventi collaterali della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL in piazza Garibaldi a Lecco. Sabato 11 gennaio (dalle 15) va in scena la Giornata della Cioccolata Calda, con lo staff della pista a regalare a tutti i pattinatori una tazza di cioccolata calda.

«Dopo il successo delle iniziative delle festività natalizie - spiega Ferdinando Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL - riprendiamo la nostra attività con un evento molto amato dai lecchesi: la Giornata della Cioccolata Calda. Dalle 15 di sabato 11 gennaio allieteremo e "riscalderemo" i pattinatori regalando una tazza di cioccolata calda a chiunque venga a divertirsi sulla pista di piazza Garibaldi». Dopo aver osservato un orario speciale dal 24 dicembre al 6 gennaio, ritorna in vigore il classico orario, con la Pista di Pattinaggio di Lecco XXL aperta fino al 10 febbraio dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 in quelli feriali. Un velo rosso e festoso continua così a circondare piazza Garibaldi, con pattinatori di ogni età a divertirsi in una struttura nuova e professionale, ideata e costruita su misura per i lecchesi. «Il prossimo evento collaterale della pista - aggiunge Uga - è la Giornata dei Nonni di giovedì 23 gennaio, a cui seguono le “Chiacchiere golose in pista” di sabato 8 febbraio, che concludono in bellezza il nostro calendario di iniziative».

Torna nel cuore del centro storico di Lecco la Pista di pattinaggio XXL, che lo scorso inverno ha registrato il record di presenze ( 25mila). «I numeri record dell’anno scorso – prosegue Ferdinando Uga – ci hanno incoraggiato a offrire ai lecchesi una pista di pattinaggio “più grande che mai”: è questo il nostro motto di quest’anno, che riflette l’intenzione di migliorare una struttura già molto amata dai cittadini». Un nuovo impianto di illuminazione all’avanguardia e altre accortezze aggiungono ulteriore smalto alla Pista di pattinaggio di Lecco XXL, ideata sia per un pubblico “professionale”, sia per divertirsi in spensieratezza. «Amando molto il pattinaggio e gli sport invernali, i lecchesi sono molto esigenti: per questo abbiamo realizzato una struttura di circa 700 metri quadri complessivi, con più spazio per pattinare sul ghiaccio rispetto all'anno scorso e realizzata su una struttura in legno che permette di posizionarla perfettamente in piano. E, come sempre, affianchiamo questo tipo di esperienza a un calendario di eventi collaterali con un’attenzione particolare ai pattinatori più piccoli».

Allestita dall’imprenditore Ferdinando Uga in sinergia con il Comune di Lecco, la Pista di pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 29 novembre al 23 dicembre dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 nei giorni feriali. Dal 24 dicembre al 6 gennaio è aperta con orario continuato dalle 10.30 alle 23. Dal 7 gennaio al 10 febbraio riprende l’orario 10.30-23 nei giorni festivi e 15-22 nei feriali. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 6€ (4€ senza pattini) per gli adulti, 3€ per i bambini sotto il metro d’altezza. I residenti a Lecco possono pattinare 15 minuti in più allo stesso prezzo. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 3€ ad alunno all’ora. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno 1€ di sconto.