È il progetto "Ricostruiamo paesi e cuori con la Città Infinita", promosso dal Comitato Genitori della Scuola Primaria "G. Carducci" di Lecco e organizzato grazie al grande impegno dei bambini, degli insegnanti e dei genitori, ad inaugurare il calendario mostre 2018 del Comune di Lecco. La città sarà allestita - dal 24 al 28 gennaio - presso la Torre Viscontea e si concretizzerà attraverso uno spazio gioco di costruzione ideato da Mao Fusina, architetto.

L'IDEA - L'idea nasce nell'autunno 2016 a seguito del terremoto che ha colpito il Centro Italia, distruggendo interi paesi. La Scuola G. Carducci si era mobilitata per una raccolta fondi finalizzata alla ricostruzione della scuola di Poggio Bustone, con la quale è stato attivato il gemellaggio nell'ambito del progetto di solidarietà "Ricostruiamo paesi e cuori" per tutto lo scorso anno scolastico. Nell'ambito di questo progetto di solidarietà il Comitato Genitori della scuola ha voluto realizzare un'iniziativa che fosse realmente collegata con il tema della ricostruzione e che potesse attivamente coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un'attività divertente ed educativa. Immediato è stato il collegamento con la Città Infinita, già proposta in varie città italiane e straniere, nell'ambito di strutture importanti dedicate ai bambini, come al Museo dei bambini di Milano e nell'ambito di manifestazioni legate ai diritti per l'Infanzia: nel corso del mese di novembre la Città Infinita è stata realizzata a Parma in occasione della giornata Internazionale dei diritti per l'infanzia.

LA CITTÀ INFINITA DI MAO FUSINA - È un gioco costruttivo che utilizza materiali di scarto industriale per creare e ricreare infiniti spazi urbani e che si fonda su valori e principi educativi come la creatività e la sostenibilità attraverso l'uso e il riuso di materiali di scarto, il rilancio di un dialogo collettivo sui temi della città e della cittadinanza attiva, l'incentivazione di giochi costruttivi e cooperativi, capaci di alimentare il dialogo e la condivisione di saperi e competenze. In questo gioco costruttivo il coinvolgimento manuale, progettuale ed emotivo è di tutti: non esiste un'età specifica per giocare alla città infinita, un lavoro collettivo che prende forma grazie alla cooperazione di tutti.

Il progetto è finanziato dal Comitato Genitori della Scuola "G. Carducci" e dal Comune di Lecco che ha, inoltre, messo a disposizione la suggestiva Torre Viscontea dal 24 gennaio al 28 gennaio 2018. «La prima mostra del 2018 testimonia un impegno importante da parte del Comune di Lecco, un lavoro sinergico frutto della collaborazione del Comitato Genitori della Scuola G. Carducci, con l'assessorato all'istruzione e l'assessorato alla cultura e pensato per portare in città un importante progetto di formazione ed educazione alla cultura per grandi e piccini - commentano Simona Piazza, assessore alla cultura, e Salvatore Rizzolino, aassessore all'istruzione - Il progetto di Mao Fusina, che è già stato realizzato in tante città italiane, troverà spazio anche a Lecco e offrirà la possibilità di realizzare laboratori creativi attraverso il riuso di materiali di scarto e riciclo e la possibilità di cooperare ad un progetto comune. Ci aspettiamo quindi una grande partecipazione sia da parte delle scuole, sia di tutti i bambini che passeranno dal centro città in quei giorni, perchè non si facciano sfuggire la possibilità di mettersi in gioco, divertendosi ed imparando in maniera creativa, nella costruzione della città che vorrebbero».

L'invito a partecipare alla Città Infinita è rivolto a tutti i bambini, ai ragazzi e alle famiglie: la creatività dei più piccoli, supportata dalle abilità degli adulti, può dar luogo a progetti architettonici ed installazioni artistiche di forte impatto scenico.

Per gruppi numerosi è consigliata la prenotazione del turno di interesse, scrivendo a cogecarducci.lecco@gmail.com.

Tutto quanto verrà raccolto durante la manifestazione verrà devoluto alla Scuola Primaria di Poggio Bustone per la ricostruzione della mensa scolastica.