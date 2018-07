Notte Bianca di Civate

Anche quest’anno il Comune di Civate e la Parrocchia dei Santi Vito e Modesto, in collaborazione con il Gruppo Protezione Civile di Civate, le Associazioni e i commercianti, hanno organizzato la Notte Bianca prevista per Sabato 14 luglio 2018.



Ecco il programma:

PIAZZA ANTICHI PADRI

Dalle ore 18.30: CHILDREN PARK e MERCATINI

Area bimbi attrezzata, truccabimbi e bancarelle a cura di Giocolandi@ e la Bottega in Fiera

Ore 22.15: WHITE NIGHT MUSIC – “ MIDNIGHT TRAIN”



PIAZZA GARIBALDI

Dalle ore 20.00: LATINANDO A.S.D. LECCO

Baby Dance, Esibizioni di balli latini, Zumba, Fitness e Body Bulding Revival anni ’70 – ’80 – ’90



VILLA CANALI

Dalle 17.00 alle 21.00: Mostra di pittura di A. Canali e fotografie del Centro G. Anghileri

Ore 18.00: Presentazione del libro “ Passetti di seta” di Tatiana Servedio

Dalle ore 19.00 alle 22.30: laboratorio giocoso per bambini e famiglie a cura di Demetra Onlus



CIRCOLO ARCI BELLAVISTA

Dalle ore 14.00 alle 21.00: giocARCI il POME

Ore 23.15: Musica Live con Daniele Ridolfi e a seguire KING BARRA AND THE CITIZEN ROOTS



CASA DEL PELLEGRINO

visite guidate a cura dell’Ass.ne Luce Nascosta alle ore 21.00 e alle ore 22.00



CENTRO STORICO

ore 20.30: “ La famiglia Mirabella” a cura de “il teatro viaggiante”. Spettacolo comico satirico di saltimbanco.

Esposizione quadri.



Durante tutta la serata funzionerà servizio ristoro curato dalla Protezione Civile e dai commercianti.

Omaggio floreale a cura di AVIS e Prova pressione a cura di CRI.