Global warming: serata scientifica al Planetario

Riscaldamento globale al di là delle chiacchiere, delle fumisterie politiche, delle reazioni al fenomeno Greta Thunberg, degli schieramenti da stadio. Sotto la lente della scienza.

Il Planetario affronta il tema principe del dibattito sull'ambiente con il rigore che contraddistingue la sua missione: analizzandolo scientificamente con un relatore specializzato, il climatologo Roberto Azzoni. Una imponente mole di dati, prove e osservazioni, quelle che di solito non appaiono sui media o appaiono in modo parziale e tendenzioso, chiarirà la situazione. Azzoni, reduce da due campagne di studi alle isole Svalbard e nel nord della Norvegia, è ricercatore sul campo in questo settore, oltre che un esperto teorico (nonché sindaco di Abbadia Lariana).

La conferenza è prevista per domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 21: l'ingresso costa 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto, per residenti a Lecco, under 18, over 65 e iscritti Fai, Deep Space e Touring Club). Non si prendono prenotazioni, è sufficiente presentarsi con un minimo di anticipo.