Cercate un evento interessante? Forse dovreste dare uno sguardo al programma della rassegna "Colico Autunno Lago".

La Pro loco di Colico, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei ristoranti locali propone la prima edizione di Autunno Lago, rassegna enogastronomica nella quale si fondono tradizione e innovazione per dare vita a quattro imperdibili weekend che miscelano cultura, storia, escursioni e sapori.

Colico è ricca di storia, cultura, paesaggi naturali, e nel corso della rassegna sarà possibile prenotae presso l'Infopoint un'esperienza a tema con visite guidate in loco per approfondire e apprezzarne le attrattive, senza domenticare lo shopping nei negozi del centro. L'evento è finalizzato anche alla raccolta di fondi per l'assegnazione di borse di studio ai ragazzi di Colico.

Il programma

12 ottobre

Sulle tracce della vecchia Colico in e-bike

13 ottobre

L'abbazia di Piona (tour in barca o minibus)

19 ottobre

Sulle tracce della vecchia Colico in e-bike

20 ottobre

Forti e fortificazioni in Altolago in e-bike

26 ottobre

Tour dell'Alto lago in barca

27 ottobre

In barca a San Fedelino (ritrovo alle 11)

2 novembre

Forti e fortificazioni in Altolago in e-bike

3 novembre

L'abbazia di Piona (tour in barca o minibus)

Il ritrovo è sempre all'Infopoint alle 13.30

Gallery