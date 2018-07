Rievocazione Storica al Forte Montecchio Nord

Dopo la riuscitissima rievocazione storica “Il Fronte al Forte” (foto di copertina Giulio Lot) andata in scena sabato 2 e domenica 3 giugno, con oggetto la Seconda Guerra Mondiale, il Museo della Guerra Bianca insieme al 12th Battalion The Durham Light Infantry, e al Comune di Colico, con la collaborazione degli Artiglieri della Valtellina (Sez. Anarti di Morbegno), offrono agli appassionati di Storia, ma anche ai semplici visitatori, una nuova occasione di approfondimento: la rievocazione “WAR 1918-2018, La Guerra al Forte”, che avrà come protagonisti soldati, armi e attrezzature della Prima Guerra Mondiale, in occasione del centenario della fine del primo conflitto mondiale.

Oltre ai rievocatori inglesi del 12th Durham anche gli austroungarici dei Grigioverdi del Carso presenti anche con un drappello di alpini italiani. Quindi i rievocatori degli Artiglieri della Valtellina, del battaglione Bassano, 62ª compagnia, della Brigata Liguria, dell’associazione “La Gavetta” e i militi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Uniformi Storiche di Milano.

Divise, armi, dotazioni, attrezzature, ricreeranno, nelle sale dell’unico forte della I Guerra Mondiale conservatosi com’era nel 1915, l’atmosfera di quei tristissimi ma fondamentali momenti storici. Saranno spiegate le condizioni di vita e di lotta dei principali eserciti belligeranti. Caserme, polveriera, armeria, garitte di guardia, saranno animate dai rievocatori che, sia con i banchi didattici che con le loro movenze all’interno della batteria corazzata, cercheranno di far capire a grandi e piccini cosa significasse essere un soldato degli eserciti italiano, austro ungarico e inglese in quell’epoca.

Non sono previsti momenti particolari durante le due giornate se non le normali operazioni di caserma (cambi della guardia, pattuglie, picchetti, e via dicendo), ma Forte Montecchio Nord sarà sempre proiettato in un’altra epoca, mentre le guide del Museo della Guerra Bianca daranno tutte le informazioni necessarie ai visitatori per “leggere” i vari luoghi dove si trovano. Una sfilata di rievocatori percorrerà il centro di Colico fino al lungolago e al Monumento ai Caduti nella serata di Sabato 14 intorno alle 21.

Eccezionalmente le visite guidate sono sospese per consentire a tutti i visitatori di girare liberamente nelle sale del Forte occupate dai rievocatori al solo prezzo del biglietto (7 euro adulti; 5 euro ragazzi dai 6 ai 17 anni).

La manifestazione, essendo all’interno del Forte, si svolgerà con ogni tempo dalle 9,30 alle 18 (continuato) sia sabato 14 che domenica 15 luglio.

