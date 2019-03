"Come il fiore in un campo", due cori femminili protagonisti a Olginate

Elevazione musicale di due ensemble femminili a Olginate. Venerdì 29 marzo alle ore 21 la chiesa parrocchiale di Sant'Agnese ospiterà lo spettacolo dal titolo "Come il fiore in un campo" che vedrà protagonisti i cori Etiainen di Merate (ensemble vocale diretta da Bianca Rolfini) e Cum Corde (ensemble femminile diretta da Anna Fruet). L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata. La serata corale è organizzata dalle due associazioni in collaborazione con la parrocchia.

Il coro Cum Corde (nella foto sopra) ha la propria sede nella vicina Galbiate, canta esclusivamente a cappella e fa parte dell'Associazione Usci, provincia di Lecco. Il repertorio eseguito dall'ensamble comprende composizioni sacre e profane del periodo medievale e rinascimentale, musica tradizionale irlandese, musica moderna e contemporanea.