La commedia degli errori è il primo lavoro in proprio dei due, che vengono stregati – come i protagonisti Antifolo e Dromio – dalla mirabolante favola scenica di William Shakespeare, intuendone, oltre al già noto potenziale comico, la straordinaria attualità. La perdita dell’identità, il tema classico del doppio, qui rivisitato con sensibilità moderna, la ricerca dell’altro come metà perduta, l’inquietudine e la malinconia che inaspettatamente contaminano la comicità del testo, sono i principali motivi di interesse in quest’opera. E proprio dall’approfondimento di questi motivi nasce l’idea di mettere in scena lo spettacolo con due soli attori: per giocare con lo sfrenato meccanismo drammaturgico degli equivoci e perché alle peripezie dei protagonisti della commedia, si affianchi la storia di due amici che trovano nel Teatro il punto di incontro più alto. La perdita di identità è in fondo un tema non più ascrivibile al semplice gioco comico e se già in Shakespeare La commedia degli errori pare quasi venarsi di inaspettati significati tragici, per noi è allegoria di un essere umano sempre più straniato da sé e dagli altri, che corre contro il tempo ed è posseduto La Commedia degli errori Sei in: Home / La Commedia degli errori dall’errore. Ecco la novità di quest’opera, ecco la rivoluzione di Shakespeare: permeare della sua sensibilità moderna l’impianto classico della commedia dei simillimi. Agli occhi dello spettatore contemporaneo, poi, l’esasperazione tragicomica dello scambio di persona e del tema del doppio non può che riportare alla mente le atmosfere inquietanti di certe opere di Kafka o del teatro di Pirandello. Ma c’è di più. La ricerca dell’altro – vero motore dell’azione, da cui scaturiscono gli errori – può leggersi oggi come angosciosa ricerca di se stessi, attraversamento di un tunnel. La fine di un incubo. Il superamento della crisi.

