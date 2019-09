Il Comune incontra i cittadini - Pescarenico

Nuovo appuntamento organizzato nell'ambito degli incontri nei quartieri promossi dal Comune di Lecco: mercoledì 25 settembre alle 20.45 all’oratorio di Pescarenico si terrà una serata di informazione, ascolto e dialogo con i cittadini e le associazioni del rione.

Si parlerà di viabilità e parcheggi, del depuratore e degli interventi che lo riguarderanno, di questioni ambientali e degli eco-incentivi comunali per la mobilità sostenibile e la riqualificazione energetica degli edifici, dei progetti culturali e turistici che coinvolgono in maniera particolare il quartiere e del Giglio, una risorsa per tutta la città.

La serata offrirà anche la possibilità di aderire alla visita guidata del depuratore prevista per il 2 ottobre prossimo.

Oltre agli amministratori, interverranno alla serata il direttore generale di Lario Reti Holding, il direttore di conduzione dell'impianto e la coordinatrice dei volontari del Convento di Pescarenico.