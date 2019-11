Concerto benefico a favore del Gruppo Aiuto Mesotelioma

Sabato 9 novembre alle ore 21 presso il Teatro De André a Mandello si terrà un concerto benefico della Band Aironi Neri insieme ad Andrea Gentileschi. Il concerto, a ingresso gratuito, sarà rivolto a chi ama le canzoni dei Nomadi e avrà l'obiettivo di sostenere l’associazione lecchese Gruppo Aiuto Mesotelioma che in questi anni si è adoperata per la sensibilizzazione e informazione sul territorio riguardo la fibra killer chiamata amianto, sostenendo chi ha sofferto e si è ammalato e le loro famiglie che spesso si trovano sole ad affrontare la malattia. Infine in questo ultimo anno l’associazione si è messa a disposizione degli ex lavoratori per un sostegno anche legale riguardante i diritti degli esposti ed ex esposti.

«Ringraziamo Il Comune di Mandello del Lario per la concessione del teatro, Gli Aironi Neri , Andrea Gentileschi e tutti gli sponsor che hanno permesso l’evento musicale - commenta Cinzia Manzoni, presidente Gam - Vi aspettiamo numerosi».

Storia e musica degli Aironi Neri

Nel 1993 nascono gli Aironi Neri intraprendendo una nuova avventura con le canzoni della più longeva band del panorama musicale italiano: I Nomadi storica band di Novellara che ancora oggi, dopo più di 50 anni, continua a proporre nuove canzoni senza mai tralasciare i grandi successi che hanno accompagnato la loro storia da oltre mezzo secolo. Il primo concerto ufficiale è datato 1994, continuando per venticinque anni a proporre al pubblico le canzoni storiche dei Nomadi che hanno visto protagonista il compianto Augusto Daolio, senza però tralasciare i più grandi successi degli ultimi anni. La band ha preso parte anche ad alcune manifestazioni ufficiali: la più importante nel 2003 a Riccione in occasione del concerto dei 40 anni dei Nomadi dove, oltre ad esibirsi sul loro palco, é stata riconosciuta ufficialmente come cover band/tribute band. Dopo vari avvicendamenti rispetto alla formazione iniziale il gruppo oggi è così composto: Ennio Bonacina, voce solista; Mauro Brambilla, voce solista; Mauro Brambilla, chitarra acustica e voce; Cristina Colombo, chitarra solista e voce; Lorenzo Covioli, tastiere; Gaetano Blanco "Chicco", batteria; Sergio Colombo, basso.