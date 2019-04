Nella splendida cornice della chiesa dei Santi Ambrogio e Bernardo di Limonta di Oliveto Lario sabato 6 aprile alle ore 21, il coro Vocis Musicae Studium, si esibirà in un concerto che ha per tema: "La passione di Gesù Cristo Secondo Giovanni". Questa iniziativa nasce da una proposta del Coordinamento Lecchese di Telethon. Il concerto è inserito nel programma delle manifestazioni a favore di Telethon 2019.

Dopo il successo che vede ancora Lecco come prima città in Italia in termini di raccolta fondi anno 2018, Telethon e Uilmd Lecco si ripropongono anche in questo 2019 con l'obiettivo di sempre: «Quello di raccogliere anche un solo euro in più dell'anno prima» ma con in cuore la certezza che il lavoro degli scienziati di Telethon sta portando la speranza di guarigione delle terribili oltre 7.000 malattie genetiche a oggi conosciute.

Polifonia religiosa del '500 italiano

Il concerto sarà una preziosa occasione per apprezzare uno splendido esempio della polifonia religiosa del '500 italiano, ma sarà anche una occasione per conoscere e condividere gli obiettivi accennati che Telethon persegue e sostiene con tenacia. Il Coro Vocis Musicae Studium è una compagine interamente femminile che nasce nel dicembre del 1987, con la volontà di approfondire e diffondere la conoscenza della cultura musicale, dalla polifonia rinascimentale agli epigoni della musica contemporanea, in Italia e all'estero. Il coro è diretto dal maestro Giancarlo Buccino fin dalla fondazione e si avvale inoltre della collaborazione del maestro Fiorenzo Longoni.

La sera del 6 aprile, con l'approssimarsi della Pasqua di Resurrezione, sarà proposta all'ascolto la "Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem" del compositore aretino Giovanni Corteccia, che costituisce un esempio pregevole e assai innovativo delle sacre rappresentazioni pasquali che si celebravano nel sedicesimo secolo. La voce narrante dell'Evangelista" è affidata a Marcella Lamberti.

La serata è stata fortemente voluta dalla parrocchia di Limonta da sempre molto vicina alle tematiche proposte da Telethon e dei più deboli. Questo concerto Pasquale si prefigura come un momento di festa e riflessione. È un appuntamento in cui la voce diventa strumento per sostenere i fondamentali progetti di ricerca medico scientifica. Un modo per augurare a tutti una serena Pasqua in solidarietà.