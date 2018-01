La Voce non ha Colore: canti corali multietnici e multireligiosi



Coro dei richiedenti asilo del CAS Ferrhotel diretto da Luigi Sabatti



sabato 6 gennaio 2018 - ore 20.45

Chiesa di Bonacina - Lecco

Via G. Galilei, 32



Nella solennità dell'Epifania, festa della chiamata universale alla salvezza e nell'orizzonte richiamato da Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace - "Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace"