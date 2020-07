Concerto musicale Hoopera

Sabato 4 e 5 Luglio concerti della band musicale Hoopera, presso il Chico's Bar Rogeno-Lido di Casletto.

Il Chico's Bar all'interno della Festa del Lago 2020, si distinguerà per la scelta di grandi musicisti. Ospiterà per l'edizione 2020 due serate di ottima musica con gli Hoopera. La band che con le sue musiche è capace di mettere tutti d'accordo grazie ad un repertorio di brani da tutti conosciuti e amati. Nella serata del 4 luglio si darà spazio alla musica italiana con una scelta eccezionale. A partire dalle 21.

Il 5 Luglio, invece, saranno presentati i migliori successi di Mogol, che, come sappiamo, ha scritto per i più grandi musicisti, primo fra tutto Lucio Battisti, poi i Dik Dik, Riccardo Cocciante, Equipe 84, i Camaleonti, Formula 3 e numerosi altri. Due ore di grande musica con le forti emozioni dei ricordi. A partire dalle 18.In entrambe le serate il Chico's Bar ha una buonissima offerta gastronomica a cui è possibile partecipare anche con prenotazione. Un percorso nella storia della musica italiana anche attraverso la rivisitazione di alcune delle più belle canzoni, indimenticabili pezzi, che che Mogol, scrisse nel corso della sua carriera musicale..

Il progetto Hoopera nasce nel 1998 come progetto di musica italiana. Nello stesso anno, in occasione di una tournée nei paesi dell'Est Europa il gruppo si è esibito davanti ad un pubblico di oltre 20.000 spettatori.

Da questa grande esperienza nacque il progetto “Tributo a Lucio Battisti” vincitore per due anni consecutivi del premio “Lucio Battisti” assegnato a Mario Profeti - voce della band - come miglior interprete delle canzoni del famoso cantautore.

Gli Hoopera girando la nostra penisola con grandi e piccoli spettacoli, come il Fuori Gp di Monza dove sono stati ospitati.

