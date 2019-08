Concerto Renzo Frate e Ivan Porta

Sabato 24 agosto 2019, ore 21.15

Località Pino di Varenna

(in caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala Polifunzionale - Via Roma)

sassofono

fisarmonica

Fabio Cincera

Classe 1964, inizia gli studi musicali nella banda di paese. Successivamente approfondisce lo studio del clarinetto e del saxofono presso l’Accademia Sondriese e contemporaneamente collabora come solista in diverse bande musicali e complessi di musica da ballo. Per una sua naturale evoluzione negli anni novanta passa al sax tenore e si avvicina alla musica Jazz, precisamennte al genere “fusion jazz” studiando con il maestro Paolo Tomelleri.

Ivan Porta

Nato a Como, ha iniziato lo studio della fisarmonica con il M° Mimmo Orlando presso il centro d'insegnamento musicale "D. Maspero" di Como, approfondendo sia la musica da ballo, che quella classica. Nel 1980 inizia anche lo studio del pianoforte presso l'Accademia "M.E.Bossi" di Como sotto la guida del M° Marisa Ostinelli e nel 1985 consegue brillantemente il Diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Mantova. Ha insegnato Educazione Musicale nella Scuole Medie Statali di Pianello del Lario, Dongo, Garzeno, Gera Lario, Lierna, Abbadia Lariana, Ossuccio, Lenno, Menaggio, Porlezza, San Bartolomeo. Collabora con diverse orchestre di musica da ballo in qualità di arrangiatore, solista e realizzatore di basi musicali. Vanta anche svariate esperienze discografiche e televisive come solista, ha realizzato diverse musicassette e CD lavorando sia in proprio che per gruppi musicali.

Programma

E.Morricone, N.Rota, H.Mancini

La colonna sonora è l'anima di un film.....un ricordo nel tempo e un potente attivatore di emozioni

P. Desmond Take five

G. Gershwin Summertime

M. Ravel Bolero

D. Shostakovich Valzer n. 2

V.Monti La Czardas

A.Piazzolla Oblivion, La Muerte del Angel, Libertango

P.Itturalde Suite Ellenique