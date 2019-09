Coordinamento Assoarma con i premiati “Coro Alpino Lecchese” e “Coro Nives di Premana” organizzano per giovedì 12 settembre 2019, ore 21.00 l'XIX Concerto “Cantiamo la pace in memoria dei caduti di tutte le guerre”. Appuntamento a Lecco, palco di Piazza Garibaldi. Dirige Francesco Bussani.

La Storia

Con la dipartita del Coordinatore dell’InterArma Ten.Col. (c.a.)di Fanteria Pacifico Cortenova nel 1997, il “testimone” passò nelle mani del presidente Anfi (Ass.ne Naz.le Finanzieri d’Italia), Sezione Provincia Lecco - Fin. c.a. Grand’Uff. Filippo Di Lelio - in seguito all’accordo di tutti i presidenti delle Asso- ciazioni Combattentistiche e d’Arma, riuniti in Assemblea. Con il passare degli anni “L’InterArma” si è trasformata in “AssoArma”, secondo lo statuto delle Associazioni permanenti d’Arma, sita in Roma - Via Sforza, 4. L’AssoArma Lecco coordina le Associazioni di cui sopra e, soprattutto, organizza ceri- monie e manifestazioni per la comunità lecchese, collaborando con le Istituzioni Provinciali e Locali. Ultimamente è affiancata dal vicepresidente Commendator Umberto Riva e dal segretario geom. Maurizio Chierichetti.

Fra le manifestazioni più importanti: il Concerto di settembre e quello del 4 novembre denominato della “Vittoria e della Pace”. In seno all’AssoArma-Anfi è inserito anche il “Comitato Inter- forze” - Tempo Libero - Provincia Lecco, preposto all’organiz- zazione delle non competitive di sci e podismo per tutte le forze di Polizia, in servizio ed in congedo, per i dipendenti degli enti pubblici e privati e loro familiari...

Coro Alpino Lecchese

Fondato nel 1951 da un gruppo di giovani che si riunivano la sera a cantare, presso l’Oratorio San Luigi di Lecco, il Coro Alpino Lecchese “Amici del Resegone”, crebbe continuamente e costan- temente, sia nel numero dei suoi componenti che nella qualità e nella varietà delle sue esecuzioni.

Spinte all’ascesa furono indubbiamente il connaturato amore per la montagna, con la congiunta caparbietà di voler arrivare sempre più in alto mixata alla capacità e appassionata direzione dei suoi maestri: Danilo Bertani, Angelo Mazza, Francesco Sacchi e l’attuale Francesco Bussani.

Nel corso della sua storia il Coro Alpino Lecchese ha inciso tre LP dal titolo “El Resegun” (edito dalla Carisch – Milano) – “Su pei monti...” (edito dalla Carisch – Milano), – “La Valle” (edito dal- la Eco - Milano) passati negli archivi dei collezionisti come pezzi rari; un cofanetto contenente quattro CD dal titolo: “El Resegun” – “Su per i Monti” – “La Valle” – “Il Canto della Piana” e nel 2011 ha inciso il CD del “60°” contenente 18 brani inediti.

Nell’anno 2007 è stato attivato il sito che risponde al seguente indi- rizzo: www.coroalpinolecchese.it dove si possono seguire in tem- po reale tutte le notizie inerenti alla vita associativa e dal 2009 sia- mo presenti sul famoso portale con alcuni nostri brani supportati da immagini che meglio illustrano il senso del brano. Nell’anno 2001 il coro è stato insignito della medaglia d’argento dal Sindaco del Comune di Lecco e nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento quale gruppo di musica popolare e amatoriale di “Interesse Nazionale”. Il Coro fa parte della “Consulta Musicale” del Comune di Lecco dall’anno di fondazione della stessa Consulta.

Coro Nives

Il Nives, nato a Premana nel 1957, ha mosso i suoi primi passi can- tando il classico repertorio della SAT. Animato dall’entusiasmo e dalla passione di tutti i componenti si è progressivamente staccato da esso per crearsi una propria personalità, attingendo al patrimo- nio di espressioni folkloristiche tipiche della cultura Premanese e cimentandosi in brani di musica leggera e sacra, senza mai abban- donare però le sue origini e la sua specificità di coro di montagna. Nel corso di tutti questi anni il Coro Nives ha avuto il piacere di esibirsi per diverse tipologie di platee, spaziando non solo nel terri- torio Lecchese e lombardo, ma approdando in varie regioni d’Italia e in alcuni paesi esteri come Belgio, Repubblica Ceca, Germania e Svizzera. Ha intrapreso molti gemellaggi con diversi cori, italia- ni e stranieri, creando occasioni di scambi non solo musicali ma anche culturali ed umani. Il vertice di queste esperienze, uno dei momenti più significativi in più di 60 anni di storia, è sicuramente il Concerto per la Pace tenutosi nel 1997 nella cattedrale di Sara- jevo a compimento di una missione di solidarietà e di speranza effettuata nella capitale bosniaca.

Il Coro Nives è cresciuto grazie alla professionalità e al talento del Maestro Francesco Sacchi, direttore dello stesso per più di 40 anni. La sua dedizione e preziosa esperienza sono stati ingredienti fon- damentali per migliorare sempre più la qualità del repertorio. Dal 2016 il Nives è diretto Francesco Bussani, suo giovane e promet- tente allievo. Le numerose incisioni del coro Nives spaziano dai canti del repertorio classico a quelli di carattere religioso e sacro ed includono anche un cd interamente dedicato ai canti natalizi. E’ un modo questo, per far conoscere e tramandare l’operato del Coro.

