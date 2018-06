Torna a Consonno la terza edizione di Ghost Town Freeride: longboard, skate e rock’n’roll in un weekend di adrenalina.

Longboard downhill, skateboard, contest, live music, birrozze, bbq ed espositori ridaranno vita alla misteriosa città abbandonata di Consonno facendo scappare i fantasmi.

Un evento che racchiude la mentalità e la cultura skater in due giorni di party dove oltre 120 riderz da tutto il mondo e 9 punk band non faranno mancare croste, tavole spaccate e tanto pogo.

Il programma

Venerdì 18-24: ricevimento rider, open skate area, bbq

Sabato 12-14: ricevimento rider

Sabato 14-17.30: freeride, live band

Sabato 18-24: after-party, free skate & contest, live band, bbq

Domenica 9-10: colazione + ricevimento rider

Domenica 10-12.30: freeride + speed contest

Domenica 12.30-14: pranzo

Domenica 14-17.30: freeride, live band

Domenica 17.30-19: happy hour + premiazioni ed estrazioni

No stop: music & beer



Servizio di free camping venerdì e sabato

Info Freeride

Percorso di 1.3 km, di livello ESPERTO, con strada protetta e chiusa al traffico.

Casco e protezioni OBBLIGATORIE.



L'evento è patrocinato da FISR ed è regolamentato dalle norme della Federazione.

Info skateboard

La zona skateboard, allestita all’interno della città abbandonata, verrà aperta il venerdì e il sabato dalle ore 18 fino alla chiusura serata.



Sabato dalle 19, contest su rampa, con premi offerti dagli sponsor per i trick più hardcore ed ignoranti.

Iscrizioni contest: manda una mail a sbandabrianza@gmail.com.



Il contest di skate è gratuito, ed è accessibile ai soli atleti tesserati FISR per la stagione 2017/2018. È possibile fare il tesseramento iscrivendosi all'Associazione Sbanda Brianza al costo di 20 €.

Live band ad music

9 band e dj set che suoneranno dentro il freeride e nella skate session serale.

L'evento è aperto a tutti, con ingresso libero. Cibo, birra e musica: no stop.



Presenti espositori e produttori inerenti al mondo del longboard, skate e degli action sports.



Possibilità di campeggiare nella zona camping adibita.



In caso di maltempo, l'evento verrà rimandato a data da destinarsi.

Come raggiungere la location

Auto

Dalla SS36 (Milano): Prendere l'uscita verso Rogeno/Molteno/Sirone/Dolzago e dirigersi verso Villa Vergano, frazione di Galbiate. Giunti a Villa Vergano, prendere via Don Giovanni Minzoni, oltrepassando l'Agriturismo Prisma, dopodiché svoltare a sinistra in Via Brianza. Proseguire la salita, fino a destinazione.



Treno

Stazione FS Calolziocorte/Olginate, da cui sarà possibile raggiungere la location con una navetta gratuita, previa richiesta anticipata via mail o telefonica.