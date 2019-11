Il 9 Novembre, presso l’auditorium di Fondazione Casa Serena – Via Giovanni XXIII n.4 Brembate Sopra, alle ore 9.00 si terrà il Convegno “Azienda Isola 4.0: Generare Valore Sociale”.

L’evento, organizzato da Azienda Isola, Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona nel territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino, nasce dalla volontà degli amministratori comunali di far conoscere ed approfondire i progetti e i servizi attivi nel territorio, di confrontarsi sul tema di cosa voglia dire ad oggi fare gestione associata dei servizi alla persona e costruire progetti territoriali condivisi, in sostanza cosa voglia dire oggi fare innovazione nel sociale in un’ottica di welfare generativo.

“Generare Valore Sociale” è la nuova sfida che i Comuni insieme si trovano ad affrontare, superando un modello di welfare assistenziale basato quasi esclusivamente su una raccolta e distribuzione di risorse tramite il sistema fiscale e i trasferimenti monetari. E’ volontà dei Comuni del territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, attraverso Azienda Isola, sviluppare modelli di welfare che siano in grado di Generare Valore Sociale, rigenerando le risorse (già) disponibili, attivando quelle latenti e soprattutto responsabilizzando le persone che ricevono aiuto. Il fine ultimo è di investire nel sociale nella prospettiva della costruzione di comunità più aperte e inclusive, sostenibili e coese in una logica partecipativa con il territorio. Sono previsti, dei workshop tematici di approfondimento di alcune delle aree più importanti d’intervento quali la tutela minori e rete antiviolenza, la disabilità e della possibilità di costruire e realizzare progetti di vita, l’inclusione sociale tra servizi sociali e reddito di cittadinanza.

La mattinata sarà poi allietata da un buffet organizzato dai ragazzi frequentanti il servizio polivalente “Arcipelago” di Calusco d’Adda e lo Spazio Autismo di Ponte San Pietro e Pontida gestiti da Azienda Isola per conto dei 24 Comuni soci.

Progettare la qualità , la sostenibilità, l’inclusione in ottica di futuro è la sfida, noi vogliamo affrontarla insieme, per Generare Valore Sociale!

“Occupiamoci del nostro futuro, tutti insieme, è là che dobbiamo passare il resto della nostra vita.”

Il programma

Ore 8,30 Accoglienza e registrazione dei presenti

Ore 9,00 Saluti Autorità

Presidente Assemblea Sindaci- Dott.ssa Emiliana Giussani Presidente Assemblea Consortile- Dott. Paolo Corti Presidente C.d.A. dell’Azienda- Sig. Francesco Danilo Riva

Ore 9,30 Azienda Isola e servizi alla persona nel territorio Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino: Direttore Azienda - Dott.ssa Mina Mendola

Ore 11,00 Buffet organizzato dai ragazzi frequentanti il servizio polivalente “Arcipelago” e lo Spazio autismo di Ponte/Pontida

Ore 11,30 Work shop tematici:

Minori, famiglia e rete antiviolenza: Responsabile Azienda - Dott.ssa Lucia

Mariani e Sindaco di Brembate di Sopra - Dott.ssa Emiliana Giussani Disabilità: progetto di vita e innovazione: Responsabili Azienda -

Dott.ssa Elena Pedrinzani e Dott.ssa Cristina Fumagalli e Consigliere comunale di Pontida - Dott. Paolo Corti

Inclusione sociale e Reddito di Cittadinanza: Coordinatore Azienda - Dott.ssa Ornella Morelli e Sindaco di Mapello - Dott.ssa Alessandra Locatelli

Ore 12,45 Conclusioni