RUN 4 CRI Valsassina

Una manifestazione podistica non competitiva ludico motoria, su percorsi di 10km e di 5km, per sostenere la Croce Rossa.

Il prossimo 27 ottobre si terrà la "RUN4CRI Valsassina" su un anello di 5km con partenza e arrivo a Barzio, replicato per due volte da coloro che saranno impegnati sulla corsa lunga.

La quota d'iscrizione è di 15,00€ per gli adulti, mentre la quota ridotta è di 10,00 € per gli under 15 e over 75.

Nella quota sono compresi:

Pacco gara (per i primi 150 iscritti)

Ristoro lungo il percorso e Pasta Party al termine presso l’Oratorio di Barzio.

Premi ai primi cinque arrivati (M/F) per la 5km e la 10km.

Premio all’atleta più giovane e più anziano.

Premio per il Gruppo più numeroso.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a favore della Croce Rossa Valsassina.



Le iscrizioni possono essere effettuate: