Camminata del papà all'oratorio di Sala

Compie 39 anni la Camminata del Papà di Sala. Anche quest'anno l'oratorio della frazione calolziese propone l'ormai tradizionale corsa aperta a grandi e bambini in occasione della ricorrenza di San Giuseppe. L'appuntamento è per domenica 24 marzo. Il percorso - lungo 7,5 chilometri - si snoderà tra le vie della città fino in zona Lavello.

Partenza e arrivo sempre all'oratorio di Sala, in via Santi Cosma e Damiano. Proprio qui, alle 8.30, si apriranno le iscrizioni. Alle 10 prenderà il via la camminata. A mezzogiorno si terranno le premiazioni dei primi classificati per categoria. Ci saranno anche sorprese per i bambini che correranno con i loro papà.

A seguire estrazione della lotteria abbinata alla corsa e apertura del servizio pizzeria. Lo staff di volontari della parrocchia e il parroco don Luca Casali invitano tutti a partecipare.