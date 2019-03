Corso di dizione a Lecco

La Compagnia del Lago organizza un nuovo corso di dizione, ultimo gruppo prima dell'estate.

Obiettivi del corso:

Parlare e leggere bene

Respirare meglio durante un discorso

Scoprire le proprie capacità vocali

Gestire correttamente l'uso della voce

Migliorare l'espressività e quindi la propria comunicazione

Apprendere le regole per una corretta pronuncia italiana

Il corso si rivolge a insegnanti, professionisti, giornalisti, studenti, medici, camerieri/e, commesse/i, commerciali, addetti alle vendite, genitori, nonni e agli appassionati/e alla materia.

Previste otto lezioni a cominciare da lunedì 1° aprile dalle ore 21 alle 22 al Moves Club in Via Montelungo 5 a Lecco. Per partecipare è possibile scrivere un messaggio via WhatsApp al numero 392 6080058.