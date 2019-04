Corso di formazione sull'utilizzo dei droni

«Il futuro passa dai cieli e i droni stanno diventando sempre più protagonisti in svariati campi. Proprio per questo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco propone una serata di approfondimento del tema». Così Massimiliano Cassinelli vicecoordinatore Commissione Ict dell'Ordine Ingegneri. Il corso, che è gratuito, si svolgerà l’8 aprile dalle 17 alle 20 in via Achille Grandi 9 a Lecco.

Sempre più spesso siamo sorvolati da droni. Ma queste "macchine volanti" possono essere pilotate da chiunque e in qualunque condizione? Quali responsabilità si assume un pilota di Droni? Il workshop spiegherà a quali regole devono attenersi i piloti di droni, con una particolare attenzione per le norme e le opportunità offerte dall'impiego di queste soluzioni negli ambiti ingegneristici e industriali. Tra i temi trattati nel corso "Inquadramento normativo, enti competenti, titoli e abilitazioni necessarie per l'utilizzo professionale", "Tecnologia funzionale e Sapr e accenni di tecniche di volo", "Campi di utilizzo ed evoluzioni future", "Opportunità di mercato per i piloti certificati", "Norme di sicurezza e quadro sanzionatorio dell'illecito utilizzo dei Sapr".

Relatori dell'incontro saranno l’istruttore di volo certificato Enac Giuseppe Cacicia, il tecnologo della comunicazione multimediale Tommaso Solfrini e il flight istructor certificato Enac Marco Di Prinzio. L'evento, aperto a tutti, è gratuito con iscrizione obbligatoria e gli iscritti all’'ordine degli ingegneri devono, per il riconoscimento dei crediti, eseguire l'iscrizione dal portale Isi.