Cosa fare a Capodanno a Lecco e provincia

Poche ore al Capodanno. La Notte di San Silvestro si avvicina, fervono i preparativi per festeggiare al meglio l'arrivo dell'anno nuovo. Per chi ancora non avesse trovato risposta alla fatidica e canonica domanda "Cosa fai a Capodanno?", in aiuto arriva la nostra guida, tratta dalla sezione eventi di Lecco Today, che seleziona alcuni eventi per trascorrere la serata del 31 dicembre in allegra compagnia.

MAGIA E FUOCHI D'ARTIFICIO A LECCO - La sera del 31 dicembre 2018 la Città di Lecco ospiterà un grande show, questa volta tutto dedicato alla magia e all’illusionismo. Saranno protagonisti alcuni dei più importanti artisti internazionali della magia e dell'illusionismo. Allo scoccare della mezzanotte previsto lo spettacolo pirotecnico.

PISTA DI PATTINAGGIO - Lunedì 31 dicembre la Pista di Pattinaggio di Lecco XXL in Piazza Garibaldi accoglierà l'anno nuovo con un brindisi con panettoni e pandori, fino alle 24 per il conto alla rovescia nella vicina Piazza Cermenati.

COUNTDOWN A VARENNA - Dalle 22.30 di lunedì sera, nella centralissima Piazza San Giorgio di Varenna si attenderà l'arrivo del 2019 con cotechino, lenticche e musica.

FILM DI ANIMAZIONE - Al Palladium, nel giorno del 1° gennaio 2019, quattro spettacoli dal pomeriggio per assistere all'atteso film di animazione "Ralph Spaccainternet".

CONCERTO DI CAPODANNO - Bellano festeggia l'arrivo del nuovo anno il 2 gennaio con un super concerto di musica classica al PalaSole. Si esibirà un'orchestra, diretta dal maestro Roberto Gianola, con ben 50 musicisti.