Sarà presentato lunedì 28 gennaio e partirà lunedì 11 febbraio 2019 il nuovo corso per diventare un volontario della Croce Rossa Valsassina. Il corso, aperto a chi vorrà dare il proprio supporto alla causa dell'Unità territoriale, prenderà il via alle ore 20.30 presso la sede di via Provinciale, 150, a Ballabio.

Per informazioni è possibile contattare l'indirizzo e-mail segreteria.cribalisio@criprovlecco.it oppure contattare il numero 340 3901097. Iscrizioni sul sito internet gaia.cri.it.