La Cultura per il Sociale 2019

Al via la seconda edizione de "La Cultura per il Sociale", rassegna teatrale dedicata ai grandi temi sociali contemporanei, affrontati in stretta collaborazione con associazioni culturali no-profit del territorio, compagnie di livello nazionale e compagini giovanili impegnate in questi ambiti, una rassegna che propone tre spettacoli a ingresso libero in luoghi insoliti della città.

Mercoledì 25 settembre alle 18 nell'aula magna dell'ospedale Manzoni di Lecco La Cultura per il Sociale debutterà con lo spettacolo "Il ritratto della salute" di Mattia Fabris e Chiara Stoppa, un viaggio nella malattia e un racconto di vita.

La rassegna proseguirà martedì 1 ottobre alle 21.15 al Cineteatro Palladium con "(Tra parentesi) La vera storia di un'impensabile liberazione" di e con Massimo Cirri e Peppe Dell'Acqua, per la regia di Erika Rossi, in collaborazione con il Forum salute mentale Lecco: la legge Basaglia fa da sfondo al dialogo di due "matti" che decidono di esporsi e mettere in campo la loro storia, la loro esperienza, tentando di colmare il vuoto di memoria che nel corso degli ultimi decenni si è creato intorno al cambiamento più radicale che si sia realizzato nel nostro paese.

L'ultimo spettacolo andrà in scena giovedì 10 ottobre alle 21 nel cortile di Palazzo Belgiojoso, in programma "Eiger: l'ultima salita" di Mattia Conti con Alberto Bonacina e Sara Velardo: agosto 1957, Claudio Corti e Stefano Longhi, due lecchesi, decidono di rincorrere il sogno di essere i primi italiani a conquistare la mitica parete nord dell'Eiger.

Piazza: «Il teatro nei luoghi di vita quotidiana»

«Una rassegna nata da sporadiche proposte divenute consuetudine consolidata per volontà dell'Amministrazione comunale e con tre obiettivi: portare in scena i grandi temi sociali del mondo contemporaneo, aprire collaborazioni con realtà culturali no-profit del territorio, con compagnie nazionali e realtà giovanili impegnate in questo ambito e infine portare le rassegne di spettacoli teatrali in luoghi non convenzionali, luoghi della vita quotidiana - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza - Anche quest'anno da un lato ci aspettano due proposte inusuali, che eleggono a palcoscenico l'aula magna dell'Ospedale Manzoni e il cortile di Palazzo Belgiojoso, dall’altro si rinnova la collaborazione con il Forum salute mentale di Lecco grazie allo spettacolo che andrà in scena al cineteatro Palladium».

