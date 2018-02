Un lecchese ambasciatore del design italiano nel mondo: è l'architetto Giulio Ceppi

Un lecchese "Ambasciatore del design italiano nel mondo". Il prestigioso riconoscimento per il 2018, giunto direttamente dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è toccato a Giulio Ceppi.

Nato a Lecco, residente a Milano, e nipote dell'indimenticato presidente della Calcio Lecco Mario, Ceppi è architetto laureato al Politecnico meneghino e dottore in ricerca di Disegno industriale, dal 1996 collaboratore con altri istituti politecnici internazionali, in particolare con l'Interaction Design Institute di Ivrea e la Domus. Fondatore e direttore della Total Tool, società per consulenze d'identità integrata, management dell'innovazione e progetto strategico, cura inoltre e partecipa a numerose mostre al Salone del mobile di Milano, alla Mole di Torino, da Pitti Casa e Uomo a Firenze, alla Biennale di Venezia, da Sacks a New York e in Giappone a Kyoto e Yokohama.

Il prossimo 1° marzo Ceppi si recherà in Kazakistan, nella capitale Astana, insieme ad altri 99 ambasciatori della cultura italiana scelti in diversi settori, per partecipare a un confronto internazionale sui temi dell'ambiente e del rinnovato rapporto tra natura, design, ingegneria, arte, scienza, politica ed economia.

«Sono molto orgoglioso di essere stato individuato dalla Farnesina e dalla Triennale di Milano come uno degli Ambasciatori del design nel mondo», ha commentato. «Credo di aver sempre dato grande importanza e priorità assoluta al tema della sostenibilità in tutti i miei progetti, sia a livello territoriale che nazionale. Spero di essere all’altezza di questo compito e di andare in Kazakistan portando una sensibilità e un modo di operare che sia di aiuto alla crescita sostenibile di questo paese emergente». Ceppi, candidato alle Regionali a sostegno di Giorgio Gori, ha una sfida in mente: «fare della Lombardia la California degli Stati Uniti d'Europa».