Lingue straniere, Meeting internazionale a Lecco con Les Cultures

Otto partner europei che si occupano di formazione linguistica e inserimento lavorativo sono giunti a Lecco per il progetto "Open IT up", che punta a sviluppare una piattaforma web in grado di offrire strumenti e modalità innovative a chi necessita di imparare una lingua straniera.

Tra il 21 e il 22 giugno scorsi si è tenuto a Lecco un meeting che ha coinvolto i partner di progetto.

Il progetto, finanziato nell'ambito del programma Erasmus+, vede la partecipazione dei seguenti soggetti: DomSpain, nonformal education provider (Spagna); LesCultures, nonformal education provider (Italia); Wisamar, Vocational Education & Training provider (Germania); Collegium Balticum, private university (Polonia); University of Uçak, public university (Turchia); Nikanor, human resources development and management centre (Bulgaria); IDEC, human resources development and management centre (Grecia); EdEucation, Vocational Education & Training provider (UK).

