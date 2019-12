"Dance away parkinson's" all'Orsa maggiore

Venerdì 13 dicembre si svolgerà, alla discoteca Orsa Maggiore, "Dance away Parkinson's" a cura dell'associazione Big Friends Grupo Aps (Amici contro il Parkinson e disabilità): si tratta di una cena di beneficenza con serata di raccolta fondi contro il Parkinson. Durante la serata gli sponsor premieranno i più fortunati.

Per partecipare è possibile chiamare il 338 4029605 (Lorenza). Chiunque volesse effettuare una donazione può farlo attraverso il conto intestato a "Big Friends group APS" leggibile nella locandina dell'evento.

L'associazione

Big Friends Group Aps è nata il 6 settembre 2018 per volontà di un noto dj di Lecco, della sua famiglia e di alcuni amici dj, allo scopo di aiutare le persone giovani e non solo affette dalla malattia del Parkinson e tutti i disabili che hanno bisogno. L'associazione intende aiutare la ricerca e raccogliere fondi per acquistare un mezzo di trasporto per portare tutte le persone disabili e i loro accompagnatori nel tempo libero, ad esempio nelle spiagge e nelle strutture alberghiere attrezzate e non solo.