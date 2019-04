Al Planetario civico la "Yuri's Night" e "In viaggio con Dante"

Il Planetario civico del Comune di Lecco ospiterà per due venerdì due importanti appuntamenti di approfondimento scientifico: venerdì 12 aprile alle 21 si terrà la "Yuri’s Night - successi e fallimenti del programma spaziale russo", un evento speciale organizzato in occasione dell'anniversario celebrato in tutto il mondo del volo di Gagarin, il primo uomo nello spazio. Gianpietro Ferrario del gruppo astrofili Deep Space racconterà la grande epopea spaziale russa, con le sue luci e le sue ombre.

La settimana di Pasqua invece, l'appuntamento con Luca Perri originariamente in programma per venerdì 19 è rinviato a venerdì 21 giugno e sarà sostituito con "In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio" con Loris Lazzati: una proiezione affasciante, attraverso la quale verrà ricreato il cielo visibile dal Purgatorio nell’aprile del 1300, data in cui Dante ambientò il suo viaggio ultraterreno. Un'avvincente scoperta dell’astronomia dantesca con uno sguardo ai principali passaggi astronomici della seconda cantica, per ammirare direttamente i panorami celesti evocati e descritti dal Sommo Poeta.

Il costo del biglietto d’ingresso alle serate è di 6 euro, 4 euro il ridotto.