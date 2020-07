De Cristofaro a Lecco

Lunedì 6 luglio sarà ospite in città il sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione Peppe De Cristoforo, invitato per discutere di una tematica importantissima come quella della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre.

«La scuola è un bene comune indispensabile ed è per questo che pretendiamo chiarezza, coraggio e soprattutto risorse al Governo. Agli inizi di maggio abbiamo avanzato dieci proposte alla nostra Amministrazione Comunale che certamente non ha competenze sulla didattica ma può e deve fare molto per risolvere i problemi logistici», spiega Con La Sinistra Cambia Lecco.

La giornata del sottosegretario sarà densa di incontri, con una rappresentanza degli studenti, con le organizzazioni sindacali, dirigenti e docenti delle scuole cittadine e alla sera alle 21 una assemblea pubblica presso il Teatro Invito di via Ugo Foscolo a Lecco.