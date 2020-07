"Il cielo estivo" con Natale Bugada

Inattesa di poter tornare a ospitare il pubblico fisicamente in sala, si moltiplicano le conferenze divulgative che è possibile rivedere sul canale YouTube del gruppo astrofili Deep Space. In programma questa sera, venerdì 3 luglio alle 21, la conferenza in diretta "Il cielo estivo" curata da Natale Bugada.

Sono disponibili inoltre due nuovi episodi, "Alfa Centauri" e "Il messaggio di Arecibo", per la rubrica Star Break, mentre per i più piccoli, appuntamento con lo "Spazio Arte", questa volta dedicato agli asteroidi, per imparare a conoscerli e a disegnarli.