Mons. Delpini a Cascina don Guanella

«Sono passati solo due anni dalla posa della prima pietra e ci accingiamo a benedire, grazie alla presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini, questa nostra nuova struttura, l’agriturismo Cascina don Guanella».

Sintetizza in questo modo, don Agostino, questo ennesimo risultato raggiunto dal progetto di Piazza Rossè, a Valmadrera. Si tratta di un passaggio che porta a compimento la filiera a km “0” che conduce - dalla produzione delle materie prime e la valorizzazione dei prodotti della campagna - al servizio di ristorazione. In questo modo molti altri ragazzi fragili potranno mettersi in gioco e misurarsi con la vita adulta, avvicinarsi alle professioni e al mondo del lavoro, alla ricerca di una propria identità ed emancipazione.

«Bene-dire questo progetto di agricoltura sociale, dedicato in primo luogo ai giovani che ci sono affidati, significa dire-bene del tanto sostegno ricevuto, a volte in forma anonima e che pertanto non chiede nulla in cambio. Infatti, non finirò mai di meravigliarmi – nel senso di gustare la meraviglia - dell’incredibile risposta del nostro territorio, della gente che lo abita: tantissimi volontari che non ci fanno mai mancare la loro fondamentale presenza; famiglie, sostenitori, aziende, realtà del privato sociale, che hanno reso possibile aggiungere questo prezioso tassello al nostro progetto di agricoltura sociale; gli operatori della nostra Casa, che si sono prodigati per coltivare, è proprio il caso di dirlo, in tantissime direzioni possibili». Monsignor Mario Delpini si troverà a Valmadrera venerdì 21 febbraio 2020, a partire dalle 9 del mattino.

La presenza dell’Arcivescovo ci aiuta dunque a soffermarci un attimo, a stringerci intorno al significato stesso del nostro modo di condividere, partecipare, mettersi in gioco, per sentirsi ancora una volta comunità cristiana. A Cascina don Guanella, prima di tutto, si coltiva la speranza!