Basket: derby Lecco-Olginate al Bione

Domenica alle ore 18 al Bione andrà in scena il derby, la partita più attesa dell’anno dagli appassionati di pallacanestro del territorio. Basket Lecco e Np Olginate si sfidano non solo per la supremazia nei confronti diretti (bilancio 2-2 in Serie B, tutte vittorie in trasferta), ma anche per riprendere la corsa che nelle ultime settimane è stata troppo altalenante.

Tanti i motivi di interesse per questa sfida, che vedrà in campo diversi ex (tutti nelle file olginatesi): Massimo Meneguzzo, Ivano Perego, Alberto Castagna e Luca Rattalino.