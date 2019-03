Al palazzetto del Bione c'è il derby di basket fra Lecco e Olginate

Domenica sarà tempo di derby. Il quarto nelle ultime due stagioni di Serie B. Al Bione il Basket Lecco dell'esordiente (sulla panchina bluceleste) Maurizio Bartocci ospiterà la Np Olginate per continuare a viaggiare a ritmo play-off, mentre gli olginatesi degli ex Massimo Meneguzzo e Gaetano Spera inseguono la salvezza diretta. I motivi di interesse dunque non mancano.

Si tratta del quarto derby giocato in questa categoria. I primi due incroci nella stagione scorsa, 2017/18: Gordon Nuova Pall. Olginate-Gimar Basket Lecco 66-87, Gimar Basket Lecco-Gordon Nuova Pall. Olginate 56-76. Andata del campionato 2018/19: Gordon Nuova Pall. Olginate Gimar Basket Lecco 55-66. Attualmente il bilancio dice 2-1 Lecco, ogni volta con vittoria della squadra in trasferta. Olginate può pareggiare, i blucelesti sfatare il tabù casalingo nella serie.

La palla a due sarà domenica 10 marzo alle ore 18 al palazzetto del Bione. È consigliabile recarsi un po' prima per trovare parcheggio.