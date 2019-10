Calcio a 5: al PalaTaurus spettacolo con il derby Lecco C5-Saints Pagnano

Spettacolo questa sera alle 21.15 al PalaTaurus con il calcio a 5. Si affrontano Lecco C5 e Saints Pagnano.

Il derby in campionato non c'è più, perché i Saints Pagnano militano in A2 dopo la splendida promozione dello scorso anno, mentre il Lecco è in Serie B. La Coppa della Divisione, però, rimescola le carte e questa sera (ore 21.15) offrirà un interessantissimo derby al PalaTaurus, valido per il secondo turno della competizione.