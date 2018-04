"Disegniamo l'arte" e "Un tè tra le camelie"

È un pomeriggio ricco di eventi, per coinvolgere adulti e bambini, quello di sabato 7 aprile a Villa Monastero di Varenna.

In programma - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - c'è la III edizione di "Disegniamo l'Arte", iniziativa organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l'Associazione Abbonamento Musei.it, promotrice del circuito Abbonamento Musei Lombardia Milano. "I giovani visitatori con le loro famiglie potranno ammirare i ritratti conservati nella Casa Museo e scoprire ciò che si cela dietro alle espressioni dei personaggi rappresentati. Tutti i bambini avranno l'opportunità di vivere un'esperienza divertente attraverso il disegno e potranno raccontare in modo creativo la loro esperienza personale in un contesto dove gioco, arte e cultura si combineranno per permettere loro di conoscere i musei e imparare divertendosi".

Inoltre - alle ore 15 - è previsto "Un tè tra le camelie": degustazione di tè arricchita da spiegazioni e curiosità nella splendida cornice del giardino della villa. "I partecipanti conosceranno le origini del tè e come le sue foglie si evolvono dalla camelia che le ha generate fino alla tazza nella quale verranno infuse. Inoltre potranno conoscere la tradizionale cerimonia cinese di preparazione del tè e scoprirne i lati spirituali e pratici". La degustazione è riservata ad un massimo di 30 persone ed è possibile prenotarsi, fino ad esaurimento posti, entro le ore 12 di venerdì 6 scrivendo a villa.monastero@provincial.lecco.it.