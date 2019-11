Celebrazioni per il decennale della beatificazione di don Carlo Gnocchi

Per celebrare il decimo anniversario della beatificazione di don Carlo Gnocchi, il Comune di Abbadia Lariana e la parrocchia di San Lorenzo organizzano, in sala civica comunale, una serie di celebrazioni. L'appuntamento è per sabato 23 novembre.

Il programma

- ore 18 Santa messa nella chiesa parrocchiale di S.Lorenzo

Sarà presente don Maurizio Rivolta, rettore del Santuario della Fondazione "Don Gnocchi" di Milano

- ore 20.30 in sala civica "8.000 chilometri per don Gnocchi: l'impresa della Freccia Rossa".

Parteciperanno: Enrico Gussoni e Federica Frattini, coautore e curatrice del volume "La Freccia Rossa - 1949, diario di una impresa scout attraverso l'Europa"; Cesare Fabozzi e Achille Fossati, protagonisti dell'impresa di 70 anni fa.