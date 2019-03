Al Palladium c'è il "Dumbo" di Tim Burton

La magia di Dumbo è tornata. Il reboot del classico Disney, in versione "umana" (e con abbondante uso di effetti speciali) e affidato al genio visionario di Tim Burton, sarà in prima visione al cinema Palladium di Castello dal 29 marzo al 1° aprile.

La programmazione

Venerdì 29 Marzo 21

Sabato 30 Marzo 20, 22.15

Domenica 31 Marzo 14.30, 16.40, 18.50, 21

Lunedì 1 Aprile 21

La trama

Holt Farrier è una ex star del circo che al ritorno dalla guerra trova la propria vita sconvolta. Il proprietario del circo Max Medici assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere e un'artista aerea di nome Colette Marchant fanno di tutto per trasformare l'insolito elefante in una star.

BIGLIETTI INTERI

Giovedì e Venerdì 6,5 €

Prefestivi e festivi 7,5 €

Lunedì 5 €

BIGLIETTI RIDOTTI

Bambini fino a 3 anni compresi Gratis

Bambini da 4 a 8 anni compresi 5 €