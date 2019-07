Per la prima volta Eatinero, il Festival del Cibo di Strada Itinerante arriva a Brivio per un weekend all’insegna del cibo di qualità e del divertimento.

Il summer tour prosegue verso una nuova destinazione: Brivio. La tappa Eatinero Brivio si snoderà attraverso la via Lungo Adda Monfalcone dal 19 al 21 luglio per dar vita, come sempre, al Festival del Cibo di Strada Itinerante, ovvero un weekend fatto di golosità e divertimento.

I food truck selezionati da Eatinero e proveniente da diversi luoghi dell’Italia, porteranno le loro prelibate e gustose ricette a Brivio, tutto cucinato a bordo di fantastici veicoli colorati e dal sapore vintage. Ciò che sta arrivando a Brivio è un weekend dedicato allo street food di qualità realizzato con materie prime selezionate e prodotti del territorio per esaltare e promuovere le tipicità gastronomiche.