Econuotata "fredda" da Mandello a Onno

Una eco-nuotata "fredda" nelle acque del lago di Como, tra Mandello e Onno, è quella promossa - domenica 4 febbraio - dal Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero, in collaborazione con numerose associazioni ambientaliste, contro la dispersione delle plastiche nei laghi e contro il cambiamento climatico.

"Siamo rimasti tutti colpiti dalle notizie, pubblicate sui maggiori organi di stampa, sull'accumulo progressivo di plastica anche nei nostri laghi - si legge nel comunicato diffuso - La cosa si collega al problema globale della dispersione di plastica nell'ambiente, un tema cui anche la Unione Europea ha inteso in questi giornid are risposta, al massimo grado di autorevolezza, con la Strategia sulla Plastica".

"Le eco-nuotate nascono come eventi finalizzati a porre attenzione sui grandi temi dell'ecologia e dell'inquinamento del nostro pianeta, con particolare riferimento a quelli legati alla protezione dei nostri mari. In particolare la nostra iniziativa vuole porre l'accento: sull'emergenza globale dovuta alla dispersione delle plastiche nei laghi e nei mari, sull'attenzione ai temi relativi al riscaldamento globale (motivo per il quale i nuotatori affronteranno la eco-nuotata 'a freddo', ossia senza ausilio di muta) ed il contributo delle pratiche Rifiuti Zero alla riduzione dei gas serra".

La eco-nuotata è organizzata in collaborazione con gli atleti della squadra Italiana di Nuoto in Acque Gelide (IISA Italy) e coinvolgerà nuotatori esperti ed allenati. La nuotata avrà inizio alle ore 11.30 a Mandello, presso i giardini pubblici di piazza Garibaldi, e terminerà verso le ore 12 sulla spiaggia di Onno. "Alcuni nuotatori - spiegano gli organizzatori - svilupperanno le loro bracciate nella zona della spiaggia di Onno. Altri, se le condizioni di ondosità del lago lo consentiranno, attraverseranno il lago da Mandello a Onno, realizzando il precedente assoluto del primo attraversamento invernale del lago senza muta".

(foto FB di IISA)