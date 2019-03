"Provincia Insieme - Lecco", tutti gli incontri in programma

In vista delle elezioni provinciali che si terranno domenica 31 marzo, in cui più di mille amministratori del territorio saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio provinciale, la lista "Provincia Insieme - Lecco" ha organizzato tre appuntamenti sul territorio per presentare i candidati ed illustrare il programma.

«La riforma Del Rio ha, di fatto, lasciato in capo alle provincie le competenze più importanti come l’edilizia scolastica, la pianificazione dei trasporti, la tutela dell'ambiente, le manutenzione delle strade e la cultura - spiegano i promotori della lista - ed è su questi temi che in questi ultimi anni insieme al presidente Flavio Polano e alla sua squadra abbiamo lavorato con passione e impegno per rendere e mantenere la nostra Provincia uno snodo fondamentale dell’azione amministrativa e governativa e permettergli dunque di continuare a rivestire quel ruolo chiave che occupa nella ramificazione periferica della pubblica amministrazione diventando la vera "Casa dei Comuni", e su questa strada vogliamo continuare a camminare. Data l'importanza dell’iniziativa, invitiamo gli amministratori a partecipare alle serate organizzate nei rispettivi circondari e a contribuire alla discussione».

Il programma degli incontri

CIRCONDARIO MERATESE e CASATESE (comprendente i comuni di Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, La Valletta, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio, Viganò)

Lunedì 25 marzo ore 21 presso la sala civica del Comune di Montevecchia.

CIRCONDARIO LECCHESE (comprendente i comuni di Annone Brianza, Ballabio, Bosisio Parini, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago)

Martedì 27 marzo ore 21 presso la Sala piccola del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera

CIRCONDARIO LAGO e VALSASSINA (comprendente i comuni di Abbadia Larianana, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, prima luna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna, Vendrogn )