Manovra fiscale: ne parlano Elsa Fornero e Riccardo Puglisi

A Palazzo Falck si parla della manovra fiscale approvata dal Governo Conte. All'incontro organizzato da +Europa Lario prenderanno parte l'ex ministro Elsa Fornero, membro del contestato Governo Monti, e Riccardo Puglisi, economista e docente dell'Università degli Studi di Padova.

«La manovra del cambiamento approvata dal governo del cambiamento è ben lontana dall’abolizione della povertà (Di Maio, 26 settembre 2018) e dal superamento delle logiche del passato. Aumento irresponsabile del debito pubblico, assenza di crescita e di investimenti, veri motori del cambiamento di un paese, ricaduta miope di cosiddette riforme sociali sulle generazioni future, questa la ricetta del governo giallo verde. Che nonostante i colori con cui si presenta, più grigio non potrebbe essere», presenta l'incontro +Europa Lario.

Elsa Fornero e Riccardo Puglisi parlano della Manovra

«Per dare un contentino ai propri elettori e in modo totalmente dissociato dalla realtà, il governo del cambiamento ha approvato una legge finanziaria che include reddito di cittadinanza e “quota 100”. Il primo è una farsa poiché non fa altro che rafforzare il reddito di inclusione introdotto dal precedente governo, puntando su centri dell’impiego che al di là di poche eccezioni (Lecco rappresenta un’eccellenza) non saranno in grado di sostenere la domanda e rispondere adeguatamente; “quota 100” è invece una vera e propria presa in giro per gli elettori e i cittadini, un giochetto delle tre carte nel quale il Mago di Oz Matteo Salvini gioca a illudere cittadini ed elettori per accaparrarsi i voti nel breve periodo e rovinare le future generazioni nel lungo. Un sistema pensionistico come quello voluto dal Ministro dell’Interno non solo non ha futuro, avendo delle coperture assai limitate, ma qualora diventasse misura permanente rischierebbe di pesare su quei figli che Matteo Salvini dice in continuazione di volere tutelare “da padre”. C’è ben poco del buon padre di famiglia in quella contro-riforma delle pensioni, c’è invece molto della retorica dannosa di questi ultimi tempi».

«Al fine di spiegare e non solo propagandare, per ragionare e non solo accusare invitiamo i cittadini del lecchese a partecipare a un confronto pubblico dal titolo “Figlio, pagherai tu per me! La manovra del popolo e i conti che non tornano”, giovedì 24 gennaio alle ore 20.30 a Palazzo Falck in piazza Garibaldi a Lecco. Interverranno: Elsa Fornero, economista e già Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Riccardo Puglisi, economista, Università degli Studi di Pavia. Modererà la serata: Katia Sala. Introdurrà i lavori Luca Monti, presidente di +Europa Lario. Sarà trasmesso un video messaggio di Emma Bonino».