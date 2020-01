Cosa fare per l'Epifania a Lecco e provincia: il programma

L'Epifania si avvicina: lunedì 6 gennaio la ricorrenza che chiude il lungo periodo di festività. In molti paesi del territorio si svolgeranno eventi di fascino e interesse, uno diverso dall'altro. Ecco alcune scelte da parte della nostra redazione. Seguite comunque la nostra sezione eventi per tutti gli appuntamenti del weekend.

PISTA DI PATTINAGGIO - La befana sfreccia sulla pista di pattinaggio di Piazza Garibaldi a Lecco, regalando dolci a partire dalle ore 15.

BEFANA DAL CAMPANILE - Come ogni anno, e ormai tradizione, a Varenna la befana si calerà dal campanile attirando le attenzioni dei curiosi e in particolare dei più piccoli.

CORTEO STORICO - Torna il Corteo Storico della Valle San Martino. Dopo la pausa dello scorso anno per motivi organizzativi, promotori, figuranti e pubblico si stanno preparando per far rivivere il presepe vivente simbolo di Calolzio che animerà il centro città nel pomeriggio dell'Epifania.

PRESEPE VIVENTE - La parrocchia San Pietro Martire di Onno organizza il Presepe vivente di Onno. Si tratta della quarta edizione.

