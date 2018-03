Ernia in concerto

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dall’uscita del doppio album il rapper Ernia arriva finalmente a Osnago Sabato 17 Marzo per un’attesa tappa live presso TSUNAMI CLUB prevista dal suo “Come uccidere un usignol/67 tour”, nuovo tour che lo vedrà protagonista nei più prestigiosi club delle principali città italiane per tutto l’inverno.

Tra i più apprezzati e seguiti rapper della nuova generazione, Matteo Professione in arte Ernia, torna più entusiasta che mai alla dimensione live presentando dal vivo al suo pubblico il suo ultimo lavoro “Come uccidere un Usignolo/67”, uscito lo scorso 3 Novembre su etichetta Thaurus/Universal ed entrato direttamente in top 5 dei dischi più venduti in classifica FIMI.

Sono molto legato a questo lavoro - dichiara Ernia – e non vedo l’ora di portarlo live. L’ultimo periodo è stato caratterizzato da anni duri e intensi in cui ho avuto modo di riflettere molto. Come uccidere un usignolo/67 è la perfetta sintesi in musica del vissuto proprio degli ultimi anni. L’insoddisfazione per una società molto spesso superficiale mi ha spinto a dar voce agli occhi dei moltissimi giovani che tutti i giorni affrontato difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi, disgustati da una società spesso vuota e priva di valori”.

Lei No” e “Noia”, sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco, che si arricchisce inoltre di preziosissime e importanti collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, come il feat con il grande Guè Pequeno nel brano “Disgusting” e il feat con Mecna nel brano “Tradimento”. L’album si avvale delle produzioni dei migliori producers della scena odierna: Da Parix a Shablo, non mancano inoltre le produzioni di Marz, Lazza e Luke Giordano.

Grazie ad un sound ipnotico ed ammaliatore in grado di catturare sin dalle prime note, il disco, ricco di suggestioni musicali fonde perfettamente sonorità rap, trap, melodie vocali e metriche rap precise e dirette in un mix inedito di elementi diversi che ben rispecchiano l’evoluzione e il singolare percorso di uno dei rapper più seguiti ed amati della scena hip hop contemporanea.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.