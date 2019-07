"Erve, ieri e oggi": mostra di cartoline e fotografie

"Erve, ieri e oggi". Questo il titolo della mostra di cartoline e fotografie dedicate al piccolo e suggestivo comune della valle San Martino. L'esposizione, promossa dalla biblioteca civica, resterà aperta al pubblico da domani, sabato 27 luglio, a domenica 11 agosto nella sala consigliare del municipio.

I visitatori potranno apprezzare la cartoline della collezione privata di Guido Bolis e Valerio Bolis, oltre agli scatti realizzati da Giuseppe Ripamonti. La mostra verrà inaugurata il 27 luglio alle ore 21 con la premiazione del concorso fotografico "4 passi tra il verde e i sapori di Erve". L'esposizione resterà poi aperta nei giorni feriali dalle 21 alle 23, e nei festivi dalle 18 alle 23.

L'iniziativa è una delle tante proposte da associazioni, Pro loco e comune in occasione dell'estate. Tra i prossimi appuntamenti da non perdere anche la tradizionale sagra della Polenta di domenica 4 agosto e il terzo concerto della rassegna "Estate musicale ervese" in programma mercoledì 14. Da segnalare inoltre l'escursione organizzata dall'associazione Meeters Italia per sabato 24 agosto alla scoperta delle pozze d'acqua di Erve, in uno splendido scenario naturale (nella foto).