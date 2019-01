La Notte dei Magi di Esino Lario

La Notte dei Magi a Esino Lario. Appuntamento per venerdì 4 gennaio con la tradizione esinese. Ancora una volta sarà proposto il Presente vivente, occasione speciale per coinvolgere abitanti e turisti di ogni età in una rappresentazione che propone anche la riscoperta di tradizioni, mestieri e cucina.

Il programma della Notte dei Magi

Dalle ore 16, percorrendo le vie del centro storico di Esino Superiore ed Esino Inferiore, si potrà scoprire "Come Eravamo".

Ore 17.30: apertura Presepe all'interno del "Castello" della Chiesa Parrocchiale (don G.B. Rocca); apertura della Corte di Re Erode in villa delle Marcellino (via Don G.B. Rocca).

Ore 18: partenza sfilata dei Magi dall'Alberto "La Lucciola" e corteo per le vie del paese.

Ore 23: arrivo dei Magi al Presepe.

