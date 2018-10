"Tutti in Vespa!", esposizione delle mitiche moto ad Asso

"Tutti in Vespa!" Nella elegante cornice della Sala consiliare del Palazzo comunale di Asso si terrà Giovedì 1° novembre 2018 la consueta manifestazione giunta alla 11^ edizione, in concomitanza con il Motoraduno di Civenna in occasione della Commemorazione dei caduti motociclisti.

"Tutti in Vespa!" è il titolo della motoesposizione monografica che propone anche quest'anno una selezione di alta qualità dedicata sia a collezionisti che giovani. Il celebre e innovativo scooter ha contribuito a motorizzare l'Italia del dopoguerra e riscuotendo ben presto un successo planetario grazie alla semplicità progettuale della carrozzeria portante che sostituiva il telaio e copriva integralmente il motore e le parti meccaniche principali, col risultato di poter salire comodamente senza dover scavalcare la sella, di offrire al conducente una protezione efficace dalle intemperie e di poter consentire l'utilizzo versatile delle due ruote con l'abbigliamento di tutti i giorni, sfatando la nomea della motocicletta che imbrattava il guidatore.

«È per noi un onore celebrare l’11° anniversario dell'evento con la mostra di rari esemplari d'epoca del prezioso marchio di Pontedera - dichiara il presidente Enrico Corti - la musica dell'epoca, le ricostruzioni scenografiche e la documentazione fotografica, video e tecnica faranno da sfondo all'evento, a disposizione dei visitatori i gadget del marchio e del Moto Club Asso».

L’evento è organizzato dal sodalizio assese in collaborazione con il Vespa club Bulciago, Vespa World Club, la Federazione Motociclistica Italiana, la Concessionaria Giussani di Erba e col patrocinio del Comune di Asso e di Pontedera Città dei motori.