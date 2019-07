La voglia di condividere esperienze, di mettere insieme le risorse disponibili per realizzare una promozione unica del territorio ed evitare sovrapposizione di eventi con l'obiettivo di offrire ai turisti e ai villeggianti un pacchetto di iniziative diversificate sono gli ingredienti dell'E..state in Alta Valsassina 2019. A dichiararlo è Giulio Giumelli assessore al Turismo del comune di Crandola Valsassina, capofila di questo progetto.

«Per la terza volta consecutiva - aggiunge - proponiamo un calendario di eventi condivisi e ogni anno cerchiamo di arricchire le varie proposte ascoltando i suggerimenti che ci vengono dagli operatori turistici e dai cittadini. Riproporremo dunque il cinema all'aperto per famiglie, che negli anni scorsi ha riscosso un ottimo successo di partecipazione, ma introdurremo alcune novità come le passeggiate, nel corso delle quali i turisti verranno accompagnati gratuitamente da una guida, per far scoprire le bellezze del nostro territorio».

Via il 24 luglio con l'escursione

Si parte il 24 luglio con una escursione "Con i piedi per terra e il naso all'insù" all'Alpe di Paglio alle 19:45; per poi proseguire il 23 agosto con una Passeggiata naturalistica "Tramonto in Alpeggio dal fiore al formaggio" al Pian delle Betulle; per chiudere infine con "Passeggiata Naturalistica Cibo d'amore" del 27 agosto, partendo da Indovero sino ad arrivare all'Alpe Intelc. «I tre comuni della Alta Valsassina hanno messo a bilancio 3.720 euro suddivisi in base al numero degli abitanti» conclude Giumelli.

«Per la prima volta - gli fa eco Antonio Pasquini, sindaco di Casargo- anche il Comune che rappresento partecipa a questo progetto condividendo tutte le iniziative ed investendo una parte importante delle risorse attraverso la riduzione delle indennità agli amministratori».

«Abbiamo cercato di proporre appuntamenti non solo nelle due settimane centrali di agosto ma siamo riusciti a calendarizzare eventi da luglio sino a fine estate per far vivere e conoscere il nostro territorio ai turisti non solo durante il week end - ci tiene a precisare Thomas Rattini, consigliere delegato del comune di Margno - Inoltre in collaborazione e sinergia con le tante associazioni presenti sul nostro territorio abbiamo stampato un volantino che raccoglie tutte le manifestazioni dell'Estate in Alta valsassina. Si può ben dire che ogni giorno c’è qualcosa di interessante da vivere: seguiteci sulla pagina face book "Eventi in alta Valsassina" e troverete tutti i dettagli delle iniziative».

Coinvolte anche le frazioni

Iniziative che toccheranno anche le frazioni, infatti si parte domenica 14 luglio con una favola per bambini raccontata da un vero cantastorie alle 17 presso la frazione Narro. «Inoltre - rimarca Monica Adamoli, consigliere delegato al Turismo del comune di Casargo - come negli anni scorsi verrà riproposto il doposcuola dove bambini delle elementari saranno assistiti nello svolgimento dei compiti delle vacanze dall 15 luglio al 2 agosto dalle ore 10 alle ore 11 presso l’oratorio di Casargo e Margno».

«Il percorso che le tre amministrazioni comunali hanno deciso di seguire - conclude Stefano Gianola, responsabile della rete di Imprese Montagne del lago di Como - non può che dare i suo frutti e altre realtà della provincia stanno guardando con attenzione a questo modello. Fare rete, lavorare sodo, far conoscere le bellezze del nostro territorio non può che migliorare il numero delle presenze turistiche in Alta Valsassina».

